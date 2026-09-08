(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, la massima competizione europea torna protagonista con la prima giornata, che vedrà l'Inter impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre domani ci sarà l'esordio del Napoli contro l'Arsenal e giovedì quello di Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahce e Lipsia. Ecco il programma completo con tutte le partite di oggi.

Tutte le partite di oggi, martedì 8 settembre: 18.45 Aek Atene-Lask

18.45 Club Brugge-Aston Villa

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal

21.00 Porto-Manchester City

21.00 Lille-Betis

21.00 Real Madrid-Inter

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.