Champions League, inizia la prima giornata: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv
(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, la massima competizione europea torna protagonista con la prima giornata, che vedrà l'Inter impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre domani ci sarà l'esordio del Napoli contro l'Arsenal e giovedì quello di Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahce e Lipsia. Ecco il programma completo con tutte le partite di oggi.
Tutte le partite di oggi, martedì 8 settembre: 18.45 Aek Atene-Lask
18.45 Club Brugge-Aston Villa
21.00 Borussia Dortmund-Villarreal
21.00 Porto-Manchester City
21.00 Lille-Betis
21.00 Real Madrid-Inter
Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.
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