(Adnkronos) - Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista con la terza giornata. Occhi puntati sull'Inter, a caccia del primo successo stagionale nella fase campionato a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, e sul Como, che ospiterà il Manchester United al Sinigaglia dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Feyenoord a Rotterdam. Grande attesa anche per il big match tra Arsenal e Bayern Monaco. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Ecco tutte le partite di Champions in programma oggi, mercoledì 21 ottobre:

Alle ore 18:45

Como – Manchester United

Lille – Galatasaray

Alle ore 21

Aston Villa – Viking

Club Brugge – Lens

Bayern Monaco – Arsenal

Inter – Shakhtar Donetsk

Real Madrid – Lipsia

Real Betis – Feyenoord

Sporting – Lask

Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.