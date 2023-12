Cerimonia di giuramento per gli allievi poliziotti formati al Caip di Abbasanta col 223° corso: tanti auguri!

Abbasanta

Stamattina la cerimonia per 49 donne e 44 uomini

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica questa mattina i 93 agenti in prova della Polizia di Stato che hanno appena completato il 223° corso di formazione del Caip di Abbasanta.

Quarantanove agenti donna e quarantaquattro uomini sono stati i protagonisti di un’altra emozionante cerimonia svolta al termine del percorso di formazione.

Presente anche il capo della polizia – direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, in video – collegamento dalla scuola di Brescia. Nella sede del Centro di addestramento c’erano il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri e il vicario del questore della Provincia di Oristano, Adriana Cammi, oltre al personale addetto impiegato al C.A.I.P.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari degli agenti in prova, alcuni dei quali hanno indossato la propria divisa di ordinanza.

Al termine della manifestazione ad Abbasanta, è stato avviato il collegamento con la scuola di Brescia, durante il quale Pisani ha tenuto un discorso, rivolgendo il suo augurio per il prossimo futuro a tutti gli agenti in prova collegati dalle rispettive scuole di appartenenza.

L’evento è stato trasmesso in streaming sui canali You Tube e Facebook della Polizia di Stato e video-collegato con le altre Scuole della Polizia di Stato, dove ulteriori 1809 Agenti in prova del 223° corso, unitamente a 96 Vice Ispettori tecnici del 4° corso, settore d’impiego “equipaggiamento, motorizzazione, accasermamento e psicologia”, e 16 Vice Ispettori tecnici del 5° corso, settore d’impiego “polizia scientifica”, hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

Le congratulazioni per i nuovi agenti sono arrivate anche dall’Amministrazione comunale del paese del Guilcier, guidata dalla sindaca Patrizia Carta: “Congratulazioni e auguri ai nuovi Agenti che hanno giurato al Centro di Addestramento e Istruzione Professionale di Abbasanta”, scrivono. Si ringrazia in particolar modo il Direttore del C.A.I.P. , il Dott. Roberto Pietrosanti, che con la sua guida ed esperienza ha riportato lustro e visibilità alla Scuola di Formazione della Polizia di Stato. Un ringraziamento agli istruttori per l’ impegno e la dedizione nella formazione degli allievi”.

Venerdì, 15 dicembre 2023