Per oggi, lunedì 5 agosto, il punto di guardia medica situato in via Carducci a Oristano sarà operativo dalle ore 20 alle ore 24. Durante queste ore, i cittadini potranno accedere al servizio di assistenza medica urgente.

Al di fuori dell’orario indicato, o nel caso in cui il servizio non fosse temporaneamente disponibile, l’Asl raccomanda di fare riferimento ai punti di continuità assistenziale situati nelle vicinanze. Questi servizi sono progettati per offrire assistenza medica continua e garantiranno il supporto necessario per affrontare qualsiasi esigenza sanitaria.

La Asl 5 invita la cittadinanza a tenere presente queste informazioni e a utilizzare i servizi disponibili per garantire una pronta risposta alle esigenze sanitarie. In caso di emergenze, la popolazione è incoraggiata a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Questo numero è attivo 24 ore su 24 e mette in contatto diretto con il personale sanitario qualificato, pronto a intervenire in qualsiasi situazione di urgenza.