Oristano

Non solo Sartiglia: tra gli appuntamenti Samugheo e Santu Lussurgiu, Bosa e Marrubiu

Già la prossima settimana, per Sant’Antonio, diversi paesi dell’Oristanese vivranno attorno ai falò un’anteprima del carnevale, con l’uscita delle maschere tradizionali. Per le grandi manifestazioni bisognerà però attendere febbraio.

Domenica 4 febbraio a Samugheo si svolgerà A Maimone , sfilata che richiamerà decine di migliaia di visitatori. Protagonisti saranno ancora una volta maschere ancestrali antropomorfe e zoomorfe, vesti di capra, orbace e campanacci, danze propiziatorie che rievocano riti misteriosi.

Domenica 11 e martedì 13 a Oristano si correrà la Sartiglia, con in mezzo la Sartigliedda dei bambini, lunedì 12. La prima giornata vedrà in prima linea il Gremio dei contadini, mentre il martedì grasso spazio al Gremio dei falegnami. Nelle prossime settimane si inizierà ad allestire i percorsi, in via Duomo per la corsa alla stella e in via Mazzini per le pariglie. Tra gli eventi collaterali c’è la Sartill’e canna , domenica 4 febbraio a Sant’Efisio.

A Santu Lussurgiu sta per rinnovarsi la magia di Sa Carrela ‘e nanti. Domenica 4 febbraio ci saranno le prove generali, ma la manifestazione entrerà nel vivo la settimana successiva. Domenica 11 i cavalieri saranno protagonisti delle pariglie, in via Roma. Il giorno successivo spazio invece a Su lunisi de sa pudda: i cavalieri dovranno cercare di buttare già con un bastone una finta gallina. Il martedì grasso si chiuderà ancora con le pariglie.

A Marrubiu è in moto la macchina organizzativa per la 44ª edizione di Su Marrulleri. Si partirà l’8 febbraio, giovedì grasso, con la festa dei bambini. Tre giorni più tardi, domenica 11, ci sarà la sfilata dei carri locali. La manifestazione si chiuderà domenica 18 febbraio con l’attesissima sfilata interprovinciale. Per Su Mattisi de Coa, a Terralba, sarà la 41ª edizione: la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati è fissata per martedì 13 febbraio.

Ricco calendario di eventi a Bosa con il Carrasegare ‘Osincu. Giovedì 1 febbraio c’è Giogia Laldaggiolu, la classica mascherata bosana, con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole. Una settimana più tardi, in occasione del giovedì grasso, sfilata di carri allegorici e maschere libere, con protagonisti gli studenti. Si prosegue il 10 febbraio con il cosiddetto sabato delle cantine, tra percorsi enogastronomici e uscite in maschera a tema libero per le vie della cittadina. Domenica 11 ci sarà la regata in maschera sul fiume Temo, mentre lunedì 12 si replicherà la sfilata in maschera con le scuole. Il giorno più atteso sarà martedì grasso: la mattina spazio a S’Attittidu, la classica maschera bosana vestita di nero, di pomeriggio a conquistare la scena sarà Giolzi, vestito di bianco. Sabato 17 febbraio gran chiusura con la pentolaccia.

Senza dimenticare Norbello, con il suo Carnevale del fumetto e del cartone animato, una manifestazione che vede anche il coinvolgimento delle scuole, sabato 10 febbraio. Lo stesso giorno appuntamenti anche a Narbolia, dove ci saranno una sfilata in maschera e carri allegorici.

La lunga coda del carnevale arriverà a marzo con il Carrasegare Ulesu, sfilata in programma a Ula Tirso sabato 2. E poi Ritus Calendarum, sfilata di maschere tradizionali in calendario a Neoneli, il 3 marzo.

Mercoledì, 10 gennaio 2024