Cattelan verso Mediaset? La trattativa c'è ma non è chiusa

(Adnkronos) - Nessuna trattativa saltata e nessuna trattativa conclusa. La possibilità che Alessandro Cattelan approdi nella prossima stagione sulle reti Mediaset non è da escludere - a quanto apprende l'Adnkronos - ma nessun accordo è stato raggiunto in tempo perché il suo arrivo potesse essere annunciato stasera nella presentazione alla stampa dei palinsesti del Biscione.

Secondo fonti ben informate, i colloqui non riguarderebbero solo un possibile late show, il genere a cui il conduttore non ha mai negato di essere particolarmente legato, ma anche altri progetti (qualcuno ipotizza persino un suo coinvolgimento nella nuova stagione di 'Amici' di Maria De Filippi). A complicare una chiusura veloce della trattativa, in un senso o in un altro, c'è anche il fatto che il conduttore al momento è in vacanza all'estero.

