Cagliari

Confartigianato ricorda le regole da seguire fino al 15 marzo

Con l’annuncio dell’imminente arrivo del freddo, delle ghiacciate, della prima neve e, di conseguenza, con la difficoltosa viabilità stradale, Confartigianato Imprese Sardegna, ricorda a cittadini e imprese che è in vigore, in caso di allerta meteo, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, anche in Sardegna, come comunicato dall’Anas, in particolare sulla Statale 131 dal chilometro 137.900 fino al chilometro 179.500 fino al 15 marzo e sulla Statale 389 var “Nuoro – Lanusei” dal chilometro 0+360 al chilometro 51+000 fino al 15 aprile.

“Il montaggio delle gomme invernali è una pratica fondamentale per affrontare le condizioni stradali avverse durante la stagione fredda”, commentano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Sardegna, “queste offrono maggiore aderenza su neve e ghiaccio, migliorando notevolmente la sicurezza del veicolo e riducendo il rischio di incidenti”.

“La sicurezza stradale è una priorità assoluta”, proseguono Lai e Serra, “soprattutto in questo periodo quando le strade possono diventare scivolose e pericolose. Montare le gomme termiche è un passo cruciale per garantire una guida più sicura, riducendo la distanza di frenata e migliorando la stabilità del veicolo in condizioni climatiche avverse”.

La normativa, inoltre, prevede che i vari enti proprietari dei tratti stradali decidano quali veicoli debbano essere muniti di dispositivi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Sulle varie tratte, comprese autostrade e strade extraurbane principali, viene indicato dunque l’obbligo con apposita segnaletica, obbligo che riguarda tutti i mezzi, comprese le moto. Prima di ogni viaggio è buona prassi controllare questi obblighi onde evitare brutte sorprese. Le multe vanno nei centri abitati da 41 a 168 euro e nelle strade extraurbane da 84 a 355 euro.

Confartigianato Imprese Sardegna ricorda anche la possibilità di montare sui propri autoveicoli le cosiddette “gomme quattro stagioni” con dicitura M+S, oppure banalmente tenere in auto le catene da neve. In ogni caso, l’associazione artigiana ricorda che gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo.