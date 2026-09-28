Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere ai due nuovi bandi con cui Cassa geometri stanzia complessivamente 5,5 milioni di euro a favore delle famiglie degli iscritti, rafforzando ulteriormente il sistema di welfare dell’Ente. Le misure intervengono su un ampio spettro di bisogni: dal sostegno alle spese educative e formative dei figli alle misure di carattere assistenziale, fino alla conciliazione tra vita professionale e familiare. Il primo bando, finanziato con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2026, prevede l’assegnazione mediante procedura selettiva di contributi economici per le spese educative e di cura dei figli, oltre a borse di studio destinate a valorizzare il merito scolastico e universitario. In particolare, è previsto un contributo annuale di 200 euro per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, destinato a sostenere le spese per campi scuola, attività sportive, servizi di assistenza e cura all’infanzia e babysitting. Il beneficio è rivolto agli iscritti con un Isee del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro e riguarda le spese sostenute nell’anno di riferimento e regolarmente documentate.

Accanto a questa misura, il bando introduce borse di studio una tantum per i figli degli iscritti che conseguono titoli di studio nel 2026. Sono previsti 1.200 euro per i diplomati presso gli istituti cat-costruzioni, ambiente e territorio, con votazione minima di 91/100, e 800 euro per i diplomati presso altri indirizzi, con votazione minima di 95/100. Per i titoli universitari sono riconosciuti 1.500 euro ai laureati nella classe LP-01 con votazione minima di 100/110 e 1.000 euro ai laureati nelle altre classi con votazione minima di 105/110, a condizione che il titolo sia stato conseguito nei tempi ordinari previsti dal corso di studi.

Il secondo bando è rivolto agli iscritti con figli nei primi tre anni di vita oppure con figli non autosufficienti, affetti da disabilità grave o da patologie invalidanti. La misura prevede un contributo annuale di 300 euro per ciascun figlio, dalla nascita fino all’anno solare in cui compie tre anni, per un massimo di tre annualità complessive. E' inoltre riconosciuto un contributo annuale di 500 euro per ciascun figlio non autosufficiente, con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 o affetto da patologie invalidanti. Per questa linea di intervento lo stanziamento complessivo massimo è pari a 4,5 milioni di euro.

Diego Buono, presidente di Cassa geometri dichiara: “Con questi due bandi la Cassa geometri intende rafforzare le misure di welfare destinate alle famiglie degli iscritti, intervenendo nei passaggi più delicati della vita, dalla prima infanzia ai percorsi di studio dei figli. In particolare, le misure dedicate ai titoli di studio conseguibili nel 2026 rappresentano un investimento mirato sul merito e sulla formazione, che vogliamo proseguire anche negli anni successivi, in coerenza con le esigenze del mercato del lavoro descritte dal Rapporto Excelsior 2025-2029, che stima un fabbisogno di nuovi lavoratori nel settore delle costruzioni e infrastrutture tra le 226 mila e le 271 mila unità per il quinquennio in esame. In questo scenario, il diploma in Costruzioni, ambiente e territorio (cat) e la laurea triennale professionalizzante e abilitante nella classe LP-01 rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di competenze nel settore dell’edilizia e del territorio, ambiti nei quali la figura del geometra svolge un ruolo centrale. Con questi bandi la Cassa vuole contribuire a rendere quei percorsi ancora più accessibili per i figli degli iscritti e più attrattivi per i ragazzi che stanno scegliendo il proprio futuro professionale”.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre, esclusivamente in modalità telematica attraverso l’Area Riservata del sito istituzionale di Cassa Geometri. L’accesso ai benefici è subordinato al possesso dei requisiti di regolare iscrizione alla Cassa, regolarità dichiarativa e contributiva, nonché alla sussistenza delle ulteriori condizioni previste dai rispettivi bandi.

I due nuovi interventi si inseriscono in un sistema di welfare integrato che Cassa Geometri ha costruito negli anni a fianco della funzione previdenziale, con misure che accompagnano il professionista lungo tutto il percorso personale e lavorativo. Tra gli strumenti più significativi spicca la polizza di assistenza sanitaria integrativa, offerta gratuitamente a iscritti e pensionati e per la quale la Cassa ha stanziato circa 22 milioni di euro in occasione dell’ultimo rinnovo biennale. La polizza prevede una copertura sanitaria che comprende visite specialistiche, accertamenti diagnostici, spese relative a ricoveri e interventi chirurgici e programmi di prevenzione. Sono inoltre incluse le garanzie per Invalidità Permanente da Infortunio, fino a 70.000 euro, e Long Term Care, che prevede una rendita di 1.600 euro mensili per cinque anni in caso di perdita dell’autosufficienza.

La Cassa assicura inoltre una copertura temporanea caso morte, con un capitale di 14.100 euro in favore degli eredi, e riconosce provvidenze straordinarie in presenza di eventi come malattia, infortunio, calamità naturali, stalking o gravidanza a rischio, con contributi modulati sulla gravità dell’evento e sulla situazione economica documentata. Particolarmente rilevanti sono poi le tutele per maternità e paternità delle libere professioniste e dei liberi professionisti, che combinano indennità economiche e riduzioni contributive per favorire la conciliazione tra vita familiare e attività professionale.

Una parte significativa delle politiche di welfare è inoltre dedicata ai giovani: agevolazioni contributive per i primi anni di attività, copertura di responsabilità civile professionale gratuita per i nuovi iscritti, strumenti di accesso agevolato al credito (prestiti professionali e personali, mutui, Fondo di garanzia pmi, Carta geometri), oltre ai servizi gratuiti (Pec, Spid, firma digitale) per supportare l’avvio della professione e sostegni alla formazione.