Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Audio diffuso da Report illecitamente acquisito, lo dicono i pm"

(Adnkronos) - "Audio diffuso da Report illecitamente acquisito, lo dicono i pm". Lo ha detto Federica Corsini all'Adnkronos parlando del caso di Report e la telefonata tra i due coniugi. "Contestare la decisione del Garante è mettere in dubbio la terzietà della procura" aggiunge.