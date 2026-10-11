(Adnkronos) - A 'Fuori dal Coro' condotto da Mario Giordano in prima serata stasera su Retequattro verrà letta una lettera scritta da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour attualmente recluso nel carcere di Bollate per avere ucciso due rapinatori nel 2021. "Sono Mario Roggero, colgo questa occasione che gentilmente mi ha offerto Mario Giordano per inviarvi queste poche righe. Sono ormai quasi tre mesi che sono recluso presso il carcere di Bollate, qui a Milano - si legge nella lettera come anticipato dalla trasmissione -. Entrare in carcere a oltre 72 anni, dopo una intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante, sia a livello psicologico che soprattutto fisico".

"Essere comunque relegato fra quattro mura, mi ha fatto conoscere una realtà composta da persone a me completamente sconosciuta. Ho avuto modo, forzatamente, di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi e impensabili, che sto approfondendo a poco a poco - conclude - Non voglio dilungarmi e ci sentiremo comunque più avanti. Voglio ora abbracciare virtualmente e ringraziare i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo. Un caro saluto a tutti".