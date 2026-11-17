(Adnkronos) - “Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione” di Mario Roggero che “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. A scriverlo i giudici della Prima Sezione penale della Cassazione nelle 34 pagine di motivazioni della sentenza con cui lo scorso 15 luglio hanno reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio uccise due rapinatori e ne ferì un terzo.

Ulteriori contegni, scrivono i supremi giudici, “sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Mario Roggero. Del resto - si sottolinea nella sentenza - era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto, richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, ad affermare che l'iniziativa assunta rappresentava l'unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”. La sentenza impugnata “ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l'imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l'insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva: Roggero - viene riportato nella sentenza - aveva inseguito i rapinatori all'esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga; la condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l'incolumità personale e dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire”.

L'eventualità che “i rapinatori, intenti a darsi alla fuga col bottino, mutassero intendimento e facessero ritorno nella gioielleria per attentare all'incolumità delle persone all'interno è affidata dal ricorrente a prospettazioni meramente ipotetiche, sprovviste - evidenziano i supremi giudici - di qualunque aggancio fattuale e smentite nella loro plausibilità dalla già avvenuta apprensione della refurtiva e dalla prossimità all'auto destinata alla fuga”. I giudici di merito, viene riportato nella sentenza, hanno rimarcato come “l'analisi peritale del comportamento tenuto da Roggero durante la rapina non avesse evidenziato una compromissione della percezione della realtà, ma una modalità di reazione agli eventi di tipo impulsivo, già registrata in occasione del litigio avuto nel 2005 con la famiglia del fidanzato della figlia”.

Per i giudici della Cassazione dunque “il dolo omicidiario è stato desunto, con valutazione saldamente ancorata alle emergenze istruttorie e scevra da manifesta illogicità o contraddittorietà, dall'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d'uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese”. L'accettazione dell'evento letale in termini di previsione, per i giudici, “osta all'invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale, cui detta connotazione soggettiva è estranea”.