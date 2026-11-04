(Adnkronos) - Sarà Luigi Riganti a decidere, come giudice dell’udienza preliminare, sul processo ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi come unico colpevole. Lo rendo noto 'La Provincia Pavese' che spiega come la consegna dei faldoni sia avvenuta nella tarda mattinata.

Riganti, 64 anni, è in tribunale a Pavia dal 2010, dopo le esperienze come giudice a Enna, Vercelli, San Benedetto del Tronto e Piacenza. Tra i vari procedimenti di cui si è occupato negli ultimi anni c'è il processo a carico di Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista al comune di Voghera riconosciuto colpevole per l’omicidio di Younes El Boussettaoui nel 2021. Riganti è anche il giudice che dovrà valutare se disporre altre indagini nell'omicidio di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese ucciso in Ucraina.