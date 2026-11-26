"Digitalizzazione non significa assolutamente correre dietro all’ultimo gadget, ma significa innanzitutto visione, avere flessibilità, controllo dei tempi e distinguere bene tra obiettivo e mezzi per raggiungerlo. Non c’è dubbio che processi e digitalizzazione vanno insieme, uno influenza l’altro e un cambio della tecnologia può portare rapidamente a rendere un processo obsoleto". Lo ha detto Marco Casini, segretario generale Aubac, partecipando all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

"La grande evoluzione sulle tecnologie di acquisizione dati - mi riferisco ai satelliti, ai sensori, ai droni, ai laser scanner - ci consente oggi, per noi che dobbiamo gestire il territorio, di acquisire dati, immagini, informazioni, rimodellare e creare digitalmente il territorio e su questo fare le nostre analisi - ha spiegato Casini - Oggi è possibile georeferenziare tutte queste informazioni ed è quello che noi abbiamo fatto. Siamo stati i primi in Italia - devo dire anche in Europa - a livello di autorità distrettuale, a realizzare un gemello digitale del nostro distretto che, tra l’altro è pubblico, e accessibile a chiunque. Abbiamo a oggi oltre 17 milioni di visualizzazioni nel giro di due anni. Lì c’è tutto il nostro patrimonio informativo e culturale. La cosa interessante è che il territorio è pieno di relazioni e spesso non dirette e il fatto di poterle avere tutte a disposizione crea la possibilità di conoscere, comprendere i fenomeni e quindi di intervenire".