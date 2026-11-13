Carta geologica d'Italia, già mappata quasi metà Sardegna - Notizie

Poco meno della metà della Sardegna è mappata con una cartografia geologica di dettaglio.Dei 58 fogli in scala che coprono il territorio dell'Isola, sono 27 quelli stampati, in fase di stampa o ancora oggetto di rilevamenti. Ne restano 31 ancora da realizzare. A coordinare l'attività a livello regionale è Francesco Muntoni, funzionario del Dipartimento geologico, idrogeologico e idrografico dell'Arpas, l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente. Come responsabile per la Sardegna delle convenzioni con l'Ispra per i fogli della Carta geologica d'Italia, il geologo ha partecipato di recente a Roma al 'Carg si mostra', convegno in cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha fatto il punto sul progetto, il cui completamento, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe essere una priorità nazionale."La cartografia geologica è il precursore di qualsiasi pianificazione - spiega Muntoni all'ANSA - Serve a conoscere il territorio, le sue peculiarità e, soprattutto, le sue fragilità". Il progetto Carg nasce nel 1988, ma i lavori sono iniziati qualche anno più tardi per poi fermarsi per circa un ventennio e riprendere nel 2019. Ora si punta a trasformarlo in programma, con risorse garantite ogni anno dal bilancio dello Stato. La Sardegna, dove il Carg è articolato in sette lotti, ciascuno oggetto di una convenzione tra Ispra-Servizio geologico d'Italia e assessorato regionale all'Industria. Per ogni foglio sono stanziati finanziamenti fra i 500mila e i 650mila euro.A livello nazionale circa il 63% del territorio è già coperto dagli oltre 630 fogli previsti. Nell'Isola, in particolare, sono stati mappati il Sud, fino all'Oristanese, e le zone della Maddalena, Jerzu, Tempio Pausania e Arzachena. Pronti anche quasi tutti i fogli dei capoluogo, in particolare Cagliari, Sassari e Nuoro. Tutti sono corredati da dettagliate note illustrative sulle caratteristiche dei...

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