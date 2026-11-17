Carta geologica dell'Isola, la Marmilla è un'area più fragile del previsto - Notizie

(di Roberta Secci) La Marmilla, in cui ricadono quattro delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari, è un territorio meno "tranquillo" di quanto previsto finora, dal punto di vista geologico. È quanto emerge dal Foglio 'Mogoro' della Carta geologica d'Italia che Francesco Muntoni, geologo dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, ha presentato la scorsa settimana a Roma, al convegno nazionale dell'Ispra 'Il Carg si mostra'. La mappa, che copre circa 610 chilometri quadrati fra Marmilla, Campidano e Trexenta, con le sezioni di Tuili, Villamar, Mogoro e Ales, è stata completata dall'Arpas, in collaborazione con l'università di Cagliari, con rilievi sul campo fra il 2021 e il 2024.La prima novità è una nuova formazione geologica che presenta caratteristiche differenti da quelle finora note. "Non era un'area di mare profondo, come si pensava - spiega Muntoni all'ANSA - ma una zona di transizione, simile a una battigia", un ambiente che conserva detriti, piante e animali portati dal continente e che dunque è stata studiata per la ricerca di possibili fonti di idrocarburi. "Siamo in una fase embrionale", precisa il geologo.Il secondo aspetto evidenziato durante il convegno nazionale riguarda le fragilità del territorio della Marmilla. "È un territorio tranquillo, ma fino a un certo punto - sottolinea Muntoni - Non piove tanto, ma quando accade si crea un problema". In particolare, le precipitazioni improvvise e abbondanti, i "flash flood", possono allagare le aree più basse e riattivare frane antiche ormai stabilizzate, soprattutto sui versanti delle Giare e del Monte Arci. Lo studio ha evidenziato anche un fenomeno finora non rilevato: con le piogge intense l'acqua scorre in superficie come un velo esteso, trascinando terra e detriti.Questa novità pesa sui quattro siti inseriti...

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