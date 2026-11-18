(Adnkronos) - Continuano a scendere i prezzi di benzina e gasolio alla pompa oggi mercoledì 18 novembre, poco mossi Gpl e metano. Secondo ribasso consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,951 €/l per la benzina (-4 millesimi rispetto a ieri), 2,204 €/l per il gasolio (-2), 0,840 €/l per il Gpl (+1) e 2,160 €/kg per il metano (-2). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,988 €/l per la benzina (-2), di 2,266 €/l per il gasolio (-1), 0,933 €/l per il Gpl (+1) e 2,086 €/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: per la benzina self il prezzo medio è 1,955 euro/litro (1,951 euro/litro per le compagnie, 1,964 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,209 euro/litro (2,203 euro/litro per le compagnie, 2,217 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,091 euro/litro (2,123 euro/litro per le compagnie, 2,031 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,342 euro/litro (2,374 euro/litro per le compagnie, 2,282 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,845 euro/litro (0,847 euro/litro per le compagnie, 0,844 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,159 euro/kg (2,147 euro/kg per le compagnie, 2,169 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,106 euro/kg (2,127 euro/kg per le compagnie, 2,091 euro/kg per le pompe bianche).

Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,943 euro/litro per la benzina self (2,151 euro/litro servito) e di 2,200 euro/litro per il diesel self (2,407 euro/litro servito); IP pratica 1,959 euro/litro per la benzina self (2,123 euro/litro servito) e 2,208 euro/litro per il diesel self (2,370 euro/litro servito); Q8 pratica 1,945 euro/litro per la benzina self (2,106 euro/litro servito) e 2,199 euro/litro per il diesel self (2,355 euro/litro servito); Tamoil pratica 1,954 euro/litro per la benzina self (2,035 euro/litro servito) e 2,201 euro/litro per il diesel self (2,284 euro/litro servito).