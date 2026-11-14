Carbonia Film Festival chiude con le premiazioni delle pellicole in concorso - Notizie

Gran finale per il Carbonia Film Festival, che domenica 15 novembre chiude la sua undicesima edizione con l'atteso concerto di Dimartino e la premiazione dei film in concorso. A impreziosire la giornata, il nuovo film del regista siriano-palestinese Abdallah Alkhatib, miglior opera prima all'ultimo festival di Berlino.Cala così il sipario su cinque intensi giorni di proiezioni, incontri e appuntamenti culturali, che hanno portato in Sardegna un cinema capace di interrogare il presente, mettere in relazione storie personali e collettive e trasformare la visione in un'occasione di incontro.Con un programma che unisce la scoperta della città, la formazione delle nuove generazioni, il cinema internazionale e una serata conclusiva dedicata alla musica. In programma la presentazione dei cortometraggi della Documentary School dell'Università di Cagliari, il nuovo film di Abdallah Alkhatib, le premiazioni e una performance speciale di Dimartino con Fabrizio Cammarata.Ma il festival si apre come sempre al mattino, per una visita guidata alla Città di Fondazione, nell'ambito del Ciam - Carbonia Itinerari di Architettura Moderna, a cura del Simuc - Sistema Museale Carbonia. Appuntamento alle 10.30 in piazza Roma per un percorso che attraversa il tessuto urbano e i principali edifici pubblici, raccontando la storia della fondazione della città, i suoi progettisti e le opere degli artisti locali e della penisola. La visita, con partenza sotto la Torre, durerà circa due ore. L'appuntamento, già completamente sold out, avrà durata di circa due ore e il percorso partirà sotto la Torre.Alle 16, al Cine Teatro Centrale, spazio alla Documentary School dell'Università degli Studi di Cagliari, percorso di formazione sul racconto documentario che ha coinvolto giovani universitari in una settimana di lavoro sul territorio di Carbonia. Divisi in quattro gruppi e guidati dai registi Daniele Atzeni,...

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