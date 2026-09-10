Carabinieri, nuovi comandanti ad Alghero, Tempio Pausania e Olbia - Notizie

Si sono insediati i nuovi comandanti dei carabinieri della Compagnia di Alghero, della Compagnia di Tempio Pausania e della Sezione operativa radiomobile di Olbia. I tre ufficiali arrivati in Sardegna sono stati presentati a Sassari dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Maione.Ad Alghero il nuovo comandante della Compagnia è il capitano Giuseppe Lombardo, 32 anni, originario di Palermo, laurea in Giurisprudenza all'Università Tor Vergata di Roma, master di secondo livello in International cooperation and security diplomacy, diploma universitario in Executive comunicazione interpersonale conseguito alla Luiss, laurea specialistica in Relazioni internazionali - Cooperazione e sicurezza internazionale all'Università di Roma Tre, oltre a studi specialistici all'estero in Inghilterra e Olanda. Gli ultimi incarichi ricoperti sono quelli di comandante del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Torino Oltre Dora, fino al settembre 2024, e comandante del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale.La Compagnia di Tempio Pausania sarà comandata nei prossimi anni dal capitano, Angelo Zerino, originario di Latina, che dopo avere frequentato il 198/o corso "Saldezza" all'Accademia militare di Modena, il 198/o corso di applicazione e poi il 25/o corso di perfezionamento alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, si è laureato in Giurisprudenza. Prima del comando a Tempio ha avuto come incarichi operativi quello di comandante di Plotone presso lo Squadrone eliportato carabinieri Cacciatori "Calabria", a Vibo Valentia, e poi comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Torino Oltre Dora.Al comando del Nucleo operativo radiomobile del Reparto territoriale di Olbia si è insediato il sottotenente, Mario Vernice, 31 anni, originario di Corato, in provincia di Bari: laurea in Giurisprudenza, una in Economia aziendale e una in Scienze giuridiche e della sicurezza. Prima di arrivare al Reparto territoriale di Olbia ha ricoperto l'incarico di comandante della stazione carabinieri di Guardialfiera,...

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