Carabinieri, 4 nuovi ufficiali nella provincia di Nuoro - Notizie

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Nuoro, colonnello Gennaro Cassese, ha presentato questo pomeriggio alla stampa i quattro nuovi ufficiali destinati a ricoprire diversi incarichi in tutta la provincia.Il capitano Alberto Nardone, classe 1993, ha assunto il comando della Compagnia di Nuoro: nato a Cagliari, diplomato al Liceo Scientifico Classico, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena dal 2012 al 2014, per poi ultimare gli studi e conseguire la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Il suo primo incarico è stato quello di comandante di Plotone e Insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; ha, quindi, assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Casoria e, prima di arrivare a Nuoro, dal 2022 al 2026 è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio.Il capitano Giovanni Arpino ha, invece, assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Lanusei. Originario di Roma, classe 1998, dopo la maturità classica conseguita nel 2017, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena dal 2017 al 2019, quindi la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dal 2019 al 2022 ove ha, anche lui, conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Dopo il comando di un Plotone presso il X Reggimento Carabinieri "Campania", ha assunto quello del Norm della compagnia Carabinieri di Brindisi dove, dall'ottobre 2024 al maggio 2025 ha retto anche il Comando della Compagnia in sede vacante.Il capitano Davide Boniardi lo scorso 12 ottobre ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Jerzu. Classe 1997, originario di Monza ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri dal 2017 al 2022 per poi, dopo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, essere incorporato tra le fila del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania ove ha prestato servizio...

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