Capodanno con i Negrita a Cagliari, quattro piazze con 10 appuntamenti - Notizie

Un Capodanno con i Negrita, diviso in quattro piazze con dieci appuntamenti. Con una spesa, a metà tra Comune e Regione, di 500mila euro. Nel Largo Carlo Felice il concerto di apertura sarà affidato a Moses dalle 21.30. Alle 22.40 attaccheranno invece i Negrita, protagonisti del principale spettacolo della serata, sino a pochi minuti dopo la mezzanotte.La band toscana ha superato, per la commissione, Nek, Dire Straits Legacy, Lucio Corsi e Mr Rain, che invece potrebbe essere di scena a Dorgali (Nuoro). A seguire il dj set. Contemporaneamente, piazza Santa Croce ospiterà Mr Fantasy, piazza Garibaldi il gruppo Dancalia e piazza San Cosimo Patrick Atzori & The Crazy Slivers. In tutte le piazze sono previsti il brindisi di mezzanotte e spettacoli musicali sino a notte fonda, sempre con i deejay."Anche quest'anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti - ha detto la vicesindaca Cristina Mancini -: sarà una occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare Cagliari, attrarre visitatori e favorire la socialità in sicurezza". Una scelta diversa rispetto ad altre piazze della Sardegna sul piano dei costi. La stessa Mancini ha parlato di "sostenibilità economica". Un Capodanno sostenibile anche dal punto di vista ambientale, ha spiegato Mancini: non sono previsti fuochi d'artificio, anche nel rispetto degli animali.L'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe ha sottolineato il senso del Capodanno diffuso: "Aperto a tutte le fasce di età, dai giovani alle famiglie, con la possibilità di passeggiare da una piazza all'altra. Con evidente beneficio anche delle attività commerciali".Bando aggiudicato alla Vox Day. Il rappresentante dell'associazione Davide Catinari ha dipinto lo scenario e ha parlato di una grande festa urbana, distribuita in più piazze, con "una band come i Negrita, abituata...

Leggi tutto su Ansa Sardegna