Caos nelle stazioni, treni per Oristano in ritardo: la situazione

Giornata di caos a Oristano e nelle stazioni ferroviarie sarde, con ritardi sia per i treni in partenza che per quelli in arrivo. La causa principale sembra essere un guasto alla rete elettrica ferroviaria, che ha provocato notevoli disagi ai viaggiatori. I problemi sono iniziati al mattino, con i primi ritardi segnalati a Oristano. La situazione si è presto estesa ad altre stazioni, coinvolgendo centri nevralgici come Sassari, Olbia e Cagliari. A Olbia, i ritardi si aggirano intorno ai 20 minuti, mentre a Cagliari sono stati registrati ritardi anche di 45 minuti. Questi disagi stanno colpendo duramente i passeggeri, molti dei quali pendolari che si spostano quotidianamente per lavoro e studio. Le reazioni non si sono fatte attendere. I viaggiatori, esasperati dall’attesa e dalla mancanza di informazioni chiare, hanno espresso il loro disappunto. Molti si sono ritrovati a dover riorganizzare i propri impegni, con evidenti ripercussioni sulla vita lavorativa e personale. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per riparare completamente la rete elettrica

