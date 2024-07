Caos nel carcere di Oristano, i detenuti incendiano le celle

Una nuova giornata di tensione ha caratterizzato il carcere di Oristano, dove due detenuti, in orari distinti e in sezioni separate, hanno appiccato incendi nelle loro celle, bruciando arredi, materassi e lenzuola. Le fiamme si sono rapidamente diffuse, rilasciando fumi tossici che hanno invaso i corridoi, rendendo l’aria irrespirabile. Secondo quanto riportato dalla Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna, il primo detenuto si è chiuso nel bagno della sua cella, aprendo la doccia per ostacolare l’intervento degli agenti. I fumi hanno rapidamente invaso anche il bagno, rendendo difficoltosa la respirazione per il detenuto, che tuttavia ha rifiutato di aprire la porta, barricandosi all’interno. Dopo vari tentativi, gli agenti sono riusciti a sfondare la porta, portando in salvo l’autore dell’incendio. Dopo aver domato le fiamme e ristabilito l’ordine, un secondo detenuto, a distanza di qualche ora, ha innescato un altro incendio, costringendo nuovamente gli agenti a intervenire per salvare il responsabile e mettere in sicurezza gli altri detenuti, evitando intossicazioni e gravi ustioni. Il segretario generale della Uil Pa, Michele

