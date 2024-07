caos al porto di Oristano

Dopo un blocco di tre ore, il convoglio di camion trasportanti i componenti delle mega turbine eoliche è riuscito a lasciare il porto di Oristano. L’evento ha acceso ulteriormente il dibattito sull’espansione dei parchi eolici in Sardegna, considerata da molti un’operazione di speculazione travestita da iniziativa green, destinata a compromettere il paesaggio e l’ecosistema dell’isola. L’area portuale di Oristano si è trasformata in un campo simbolico, dove le preoccupazioni ambientali dei cittadini si scontrano con gli interessi delle multinazionali e l’inattività politica. Nonostante le ripetute promesse di intervento, i politici sembrano incapaci di prendere una posizione decisa, lasciando spazio a operazioni che molti definiscono speculative. Il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes), uno dei principali oppositori di questi progetti, sottolinea la necessità di una maggiore partecipazione popolare per contrastare efficacemente questa tendenza. Gruttes invita tutti gli abitanti della Sardegna a unirsi al presidio permanente, per manifestare il loro dissenso. Questa sera, alle 18:30, si terrà un’assemblea presso il porto di Oristano, dove i presidianti discuteranno le prossime mosse per mantenere

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

