Cantieri per il Tyrrhenian Link, sindaci chiedono maggior coinvolgimento - Notizie

Una riunione di confronto tra il Sindaco metropolitano Massimo Zedda, i sindaci di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis e gli assessori del Comune di Quartu Sant'Elena, i vertici di Terna e dell'impresa Roda per chiedere maggiore coinvolgimento dei comuni sull'apertura dei cantieri per l'arrivo sull'Isola dell'elettrodotto marino Tyrrhenian Link che collega Campania, Sicilia e Sardegna.L'incontro ha rappresentato un primo momento di confronto, propedeutico ai successivi approfondimenti di carattere tecnico.Nel corso della riunione è stato delineato un quadro generale delle attività e del proseguimento dei lavori, con l'obiettivo di individuare e puntualizzare, nelle prossime fasi, i singoli interventi, le modalità operative ed eventuali criticità legate alla viabilità dei territori interessati.Per Barbara Pusceddu, vicesindaca della Città Metropolitana e sindaca di Sinnai, "il confronto odierno ha consentito di porre le basi per un percorso condiviso tra amministrazioni, Terna e l'impresa esecutrice, finalizzato a garantire maggiore coordinamento, chiarezza nella programmazione degli interventi e attenzione alle esigenze quotidiane dei nostri cittadini".Disponibilità confermata anche Terna che ha ribadito la volontà di collaborare con tutte le istituzioni coinvolte, nel solco di quanto già avvenuto nelle precedenti interlocuzioni con le singole amministrazioni locali.Diverse le richieste avanzate dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte tra cui la possibilità di valutare lo svolgimento dei lavori nelle ore serali, al fine di accelerare le attività, o l'interruzione temporanea in occasione dell'apertura delle scuole. Ribadita, inoltre, la necessità di un confronto continuo con incontri periodici, sia tecnici che istituzionali.La tratta ovest del Tyrrhenian Link è lunga circa 480 km e collega l'approdo di Fiumetorto (in Sicilia) a quello di Terra Mala, in Sardegna. Una tratta da record: per la prima volta un cavo ad alta tensione in corrente continua è stato...

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