(Adnkronos) - "I danni della cannabis sono sia di tipo neurologico che di tipo psichiatrico. C'è la tanto temuta sindrome amotivazionale, in cui i giovani cominciano a diventare apatici, a isolarsi, ad avere un danno sul quoziente intellettivo. Per quanto riguarda le malattie psichiatriche, ci sono gli attacchi di panico, la paura della paura, il disturbo bipolare, i disturbi della personalità, le crisi psicotiche con fenomeni di depersonalizzazione". A tracciare il quadro è il neurologo Rosario Sorrentino, oggi al Centro Studi Americani di Roma, a margine della presentazione del libro 'Cannabis. Il grande inganno', di cui è autore insieme alla psicoterapeuta Francesca Weihs. Tra i relatori dell'evento il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il neurochirurgo Giulio Maira, la giornalista Barbara Palombelli, con la moderazione della conduttrice Annalisa Bruchi. Nel libro l'esperto illustra i rischi per i più giovani e cosa succede davvero al cervello quando cannabis, alcol, droghe e abuso di tecnologie interferiscono con lo sviluppo cerebrale.