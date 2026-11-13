(Adnkronos) - ﻿Disavventura a lieto fine sull'autostrada A13 per Artù, uno cane di razza spinone rimasto ferito sulla carreggiata nord. Decisiva la chiamata di un automobilista: gli agenti della polizia stradale di Altedo hanno rallentato la circolazione, riuscendo a soccorrere l'animale con una grave lesione alla zampa posteriore sinistra. Affidato al personale dell'Enpa, Artù è stato portato d'urgenza nella clinica del dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell'ateneo bolognese.

Nel frattempo, le verifiche hanno permesso di risalire al padrone, un anziano residente nella zona che lo aveva smarrito durante una battuta di caccia e lo stava cercando incessantemente da diverse ore. Dopo il commovente ricongiungimento, per Artù sarà necessario un intervento chirurgico specialistico, prima del ritorno definitivo a casa.