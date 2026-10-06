(Adnkronos) - Giuseppe Conte ha proposto un 'terzo nome' per guidare il campo largo, Elly Schlein ha detto no. Il leader del M5S si esprime così sui contatti con la segretaria del Pd: l'epilogo obbligato, quindi, sono le primarie. "Con Schlein ci siamo incontrati anche altre volte ma non nego il recentissimo incontro e neppure che ho invitato Schlein a valutare se c'era la disponibilità a fare un passo indietro, tutti i leader, me compreso, per valutare e proporre all'elettorato una terza figura", dice Conte a Coffee Break su La7. "Non ho fatto nomi perché Schlein mi ha detto che non c'è per lei questa disponibilità", spiega.

Il centrosinistra deve accelerare, dice Conte, perchè le elezioni non sono lontane. "Quando si vota? Credo sia probabile in primavera, è la ragione per cui con le primarie dobbiamo affrettarci a farle. Ma prima il programma. Non possiamo arrivare a ridosso della campagna elettorale parlando di primarie, dobbiamo affrettarci. Noi siamo pronti per il confronto sul programma, aspettiamo che anche nelle altre forze politiche si componga una idea di programma per incontrarci", afferma ancora.

C'è il rischio che alle urne il popolo M5S non sostenga l'eventuale candidatura di Schlein come premier? "Io sono orgoglioso di rappresentare una comunità politica che in ogni amministrazione locale, regioni, comuni, mai ha fatto questioni per una poltrona. Può mai fare storie una comunità così seria e responsabile per cui alle primarie se non vince non appoggia il leader vincente? Non succederà mai".