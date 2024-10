Proseguono senza sosta le indagini sull’incendio che ha colpito un capannone in via Ginevra, a Oristano, nella notte tra lunedì e martedì. All’interno della struttura erano rimessati diversi camion della nettezza urbana, 10 dei quali sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme.

Gli agenti della polizia di Stato non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’atto doloso. Sulla vicenda si tiene il massimo riserbo e in queste ore si sta lavorando a un’indagine a 360 gradi, raccogliendo informazioni e testimonianze per cercare di fare luce su quanto accaduto. Un elemento chiave potrebbe essere rappresentato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le cui immagini potrebbero rivelarsi decisive per individuare eventuali sospetti.

L’operazione di spegnimento dell’incendio ha visto l’intervento di due squadre di vigili del fuoco e un’autobotte della centrale. Gli operatori hanno lavorato ininterrottamente per circa sei ore, affrontando notevoli difficoltà dovute alla natura del rogo e alla presenza dei mezzi coinvolti. La priorità era domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area circostante, evitando ulteriori danni.