(Adnkronos) - Camila Giorgi è diventata mamma. È nato Magnus Vangelis Pasutti, il primo figlio della tennista italiana e del marito Andreas Ignacio Pasutti. Il piccolo è venuto al mondo ieri, mentre l’annuncio è arrivato oggi, domenica 20 settembre, con una storia pubblicata su Instagram dalla campionessa azzurra.

La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Pasutti, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Il nome era già stato svelato dalla stessa Giorgi a inizio settembre: Magnus è stato scelto dal papà, Vangelis è il nome voluto da Camila. Per l’ex numero uno italiana si apre così un nuovo capitolo, dopo mesi lontano dai riflettori del circuito (e con la sfida già lanciata di tornare in campo nel 2027, dopo l'ultimo match giocato il 23 marzo 2024 a Miami contro Iga Swiatek).

Negli ultimi mesi la coppia ha trascorso gran parte del tempo a Maiorca, dove Giorgi ha continuato a dedicarsi al tennis anche durante la gravidanza. Adesso inizia un altro capitolo.