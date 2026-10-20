Camera commercio Nord Sardegna punta su innovazione, turismo, filiere locali - Notizie

La Camera di Commercio di Sassari ha approvato il programma pluriennale 2026-2030, definendo priorità, risorse e azioni per rafforzare la competitività del Nord Sardegna. Il piano, definito e approvato dal Consiglio camerale, punta su innovazione e digitalizzazione, internazionalizzazione, turismo, sostenibilità, finanza innovativa e valorizzazione delle filiere locali.

Tra gli interventi figurano il potenziamento dei servizi I-Lab e Pid, le reti Salude & Trigu e Mirabilia, le Comunità energetiche rinnovabili, Hub4Fin e il sostegno alle produzioni agroalimentari, alla formazione giovanile e all'imprenditoria femminile. Promocamera e Assonautica Nord Sardegna contribuiranno allo sviluppo del polo fieristico, dell'economia del mare e delle attività di formazione e internazionalizzazione.

A sottolineare il valore operativo dell'iniziativa è il presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti, affiancato dal segretario generale, Pietro Esposito: "In un contesto economico in continua evoluzione, la Camera di commercio del Nord Sardegna si propone come punto di riferimento per la crescita, l'innovazione e la sostenibilità del sistema produttivo locale.

Questo programma delinea le priorità strategiche e le linee di intervento che guideranno il nostro operato, con un approccio orientato ai dati, alla trasparenza e alla valorizzazione delle competenze".

Nel corso della seduta del Consiglio si è anche perfezionato l'insediamento del nuovo Collegio dei revisori dei conti camerali, che risulta così composto: Federica Bertamino (Mef) con funzioni di presidente, Matteo Di Donato (Mimit) e Michele Buonsanti (Mef) quali componenti effettivi, e Sabrina Cioffi (Mimit) in qualità di componente supplente.



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