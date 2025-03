Cambio dell’ora legale: questa notte avanti di un’ora dalle 2 alle 3

Cambio dell’ora legale: questa notte lancette avanti di un’ora

Questa notte, tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, l’Italia passerà ufficialmente all’ora legale. Alle ore 2:00 del mattino, sarà necessario spostare le lancette avanti di un’ora, portandole direttamente alle 3:00. Questo cambiamento, che avviene ogni anno nell’ultimo fine settimana di marzo, segna l’inizio del periodo con giornate più lunghe e un maggiore sfruttamento della luce naturale.

Perché si cambia l’ora?

L’adozione dell’ora legale ha lo scopo principale di risparmiare energia, sfruttando al massimo le ore di luce naturale disponibili. Con il cambio d’orario, infatti, il tramonto arriva più tardi, riducendo il consumo di energia elettrica nelle ore serali. Questo sistema, introdotto in Italia per la prima volta nel 1916 e reso stabile con la normativa attuale nel 1966, è oggi utilizzato da oltre 70 paesi nel mondo.

Quali sono i benefici dell’ora legale?

L’ora legale porta con sé diversi vantaggi, tra cui:

✔ Risparmio energetico: secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, l’ora legale consente di risparmiare centinaia di milioni di kilowattora ogni anno. ✔ Maggiore esposizione alla luce solare: con le giornate più lunghe, si trascorre più tempo all’aria aperta, favorendo uno stile di vita più attivo. ✔ Impatto positivo sull’umore: più ore di luce naturale possono influire positivamente sul benessere psicofisico, riducendo la sensazione di stanchezza e migliorando l’umore generale.

Gli effetti negativi: il mini jet lag

Non tutti, però, accolgono con entusiasmo il cambio dell’ora. Alcune persone risentono di disturbi del sonno, spossatezza e difficoltà di concentrazione nei giorni successivi all’introduzione dell’ora legale. Questo fenomeno è conosciuto come “mini jet lag” e colpisce in particolare i bambini, gli anziani e chi ha un ciclo sonno-veglia sensibile.

Per ridurre gli effetti negativi, gli esperti consigliano:

🔹 Andare a dormire prima nelle sere precedenti al cambio d’ora. 🔹 Evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire, per favorire un riposo più naturale. 🔹 Esporsi alla luce naturale appena svegli, per aiutare il corpo ad adattarsi più rapidamente al nuovo orario.

Ora legale in Europa: verso un possibile addio?

Negli ultimi anni si è discusso molto sulla possibilità di abolire il cambio dell’ora. Nel 2018, il Parlamento Europeo ha votato a favore della soppressione dell’alternanza tra ora solare e ora legale, lasciando ai singoli stati membri la decisione finale. Tuttavia, ad oggi, l’Italia ha scelto di mantenere il sistema attuale.

Alcuni paesi del Nord Europa, come la Finlandia e la Polonia, hanno espresso il desiderio di adottare un solo orario per tutto l’anno, ritenendo il cambio dannoso per la salute e poco efficace in termini di risparmio energetico. L’Italia, invece, ha più volte sottolineato i vantaggi economici e ambientali dell’ora legale.

Quando tornerà l’ora solare?

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultimo weekend di ottobre. La prossima modifica avverrà nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2025, quando torneremo all’ora solare, spostando indietro le lancette di un’ora.

Questa notte, dunque, prepariamoci a dormire un’ora in meno, ma a godere di giornate più luminose e lunghe. Che si sia favorevoli o contrari al cambio dell’ora, è certo che questa pratica continua a influenzare la nostra quotidianità e rimane al centro del dibattito in tutta Europa.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie