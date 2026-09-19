Caltanissetta, ore di apprensione per due sorelline scomparse da ieri sera
(Adnkronos) - Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelline, di 12 e 8 anni. Il padre stamattina ha presentato la denuncia ai carabinieri di San Cataldo. Le due bambine sarebbero scomparse ieri sera in corso Vittorio Emanuele. Le ricerche sono in corso.
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