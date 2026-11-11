Call center, centinaia in piazza a Cagliari 'siamo in piena emergenza' - Notizie

Centinaia di bandiere in piazza Palazzo, davanti alla Prefettura a Cagliari, per lo sciopero nazionale dei call center proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.I lavoratori hanno incrociato le braccia per l'intera giornata, dopo mesi di richieste rimaste senza risposta. I sindacati denunciano un settore "in piena emergenza": calo dei volumi, delocalizzazioni, dumping contrattuale e introduzione dell'intelligenza artificiale senza regole adeguate mettono a rischio migliaia di posti in Italia.Il quadro nazionale parla di una crisi senza precedenti. Da giugno sono stati firmati accordi di ammortizzatori sociali per oltre 4.000 addetti. Konecta R e Callmat, circa 1.500 dipendenti tra Basilicata, Calabria e Sicilia, rischiano la chiusura. Entro fine anno sono attesi altri 1.500 esuberi tra Konecta Italia, comprese le sedi di Cagliari e Olbia, e System House, più ulteriori 5.000 dalle altre aziende del customer care."Oggi la vertenza riguarda 40mila lavoratori in Italia e duemila in Sardegna", ha ricordato Omar Marras, segretario generale aggiunto della Fistel Cisl Sardegna, parlando di lavoratori "definiti essenziali" durante l'emergenza Covid. Tre le cause: delocalizzazioni, gare al massimo ribasso e intelligenza artificiale senza governo. Per Alessandro Randaccio, segretario regionale della Slc Cgil, sono circa 12.000 i posti a rischio in Italia, 600 in Sardegna. "Il lavoro c'è, va solo ricostruito e riformulato", ha affermato. Il settore, ha aggiunto, è "sparpagliato come un mosaico" e fatica a fare massa critica, ma "non vale meno" di Ilva ed Electrolux.Marianna Stara, segreteria Uilfpc Sardegna, ha chiesto ammortizzatori specifici, riqualificazione e un maggiore senso di responsabilità sociale delle imprese.In piazza anche il sindaco Massimo Zedda: "Dietro quel cavo c'era sempre una persona in carne ed ossa. Bisogna intervenire in modo preventivo e il Comune lo sta già facendo"....

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