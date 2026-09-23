(Adnkronos) - "Ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle sia stata la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Ieri Rocco Casalino me ne ha dato l'ennesima conferma". Carlo Calenda torna con un post sull'acceso scontro di ieri sera con l'ex portavoce di Conte nello studio di diMartedì che ha avuto al centro il M5S, il Campo largo e il rapporto con il leader pentastellato.

A dare il via al botta e risposta andato in scena nella puntata del 22 settembre del programma condotto da Giovanni Floris, è stato Casalino che ha contestato a Calenda le sue posizioni nei confronti di Conte e del Movimento 5 Stelle, arrivando a chiedergli: "Perché attacchi Conte con questa violenza e non Vannacci? Che ti ha fatto?".

Non solo. Casalino ha anche sostenuto che, non aderendo al centrosinistra, Calenda finirebbe per favorire politicamente Vannacci e Giorgia Meloni: "Visto che non va col centrosinistra, lui sta aiutando Vannacci e Meloni. Lo vuole dire in maniera esplicita?", ha detto in trasmissione.

Calenda ha replicato concentrando le sue critiche proprio su Conte e sulla prospettiva di affidargli la guida del Campo largo. "Siamo un Paese stravagante in cui ci si può candidare a guidare il campo largo dopo aver governato con Salvini", ha detto ricordando anche che "Conte ha disintegrato le finanze pubbliche, buttando 253 miliardi, la maggior parte dei quali sono andati a gente che non ne aveva bisogno per rifarsi casa".

Ora, con il post di oggi, Calenda riporta lo scontro fuori dallo studio televisivo, affidando ai social il giudizio sul confronto.