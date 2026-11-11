(Adnkronos) - Dal governo alle amministrative passando per il Quirinale e i cyberattacchi. Sono questi alcuni degli argomenti affrontati da Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario ad AdnTalks.

Se dovessimo fare una sorta di gioco della torre tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e Conte, chi è che non butterebbe giù? "Giorgia Meloni, almeno lei è vera". "Poi ha intorno una classe dirigente che diciamo tra il disastroso e il devastante e lo secondo me lo sa anche lei ed è un problema. Però lei è una persona che almeno non è artefatta", ha aggiunto.

"Se Meloni avesse chiaro cosa si sta preparando intorno a noi, quello che dovrebbe fare, a mio avviso, più della finanziaria, è chiamare le elezioni e non avere Salvini come alleato. Perché questo le darebbe la possibilità di fare cose che oggi non riesce a fare, perché Salvini continuamente deve segnare un punto", ha detto ancora Calenda, aggiungendo: "La verità è che Salvini è diventato un problema gigantesco per la Meloni e per quella coalizione di governo".

"Goffredo Bettini io lo considero uno dei grandi mali che affliggono la sinistra. Intanto non so che titolo parla, ma se non a titolo personale. È un intrallazzatore da tanti anni su tutti i tavoli è proprio il male ed è quello che ha costruito a tavolino Giuseppe Conte, per cui io sono uscito dal Pd quando successe questa cosa orchestrata da Bettini. E anche la Franceschini e da Renzi, perché poi sono tutti uguali. E quello che è successo è che alla fine hanno preservato i Cinque Stelle, perché i Cinque Stelle erano morti. Hanno rilancia hanno fatto una cosa che nella storia della politica moderna non è mai accaduta, cioè lo stesso premier che fa un governo. E quindi danno l'idea proprio della politica come veramente solo occupazione di posti".

"Giuseppe Conte è quello che ha distrutto il bilancio dell'Italia con la connivenza di Renzi, del Pd e di tutti questi che si ripropongono. 209 miliardi usati da persone ricche per farsi le ville al mare, 209 miliardi a cui si aggiungono 30 di reddito di cittadinanza e 23 della prima quota 100. Stiamo parlando di somme che avrebbero messo a posto la sanità la scuola e la difesa per 10 anni. Giuseppe Conte è stata una calamità per questo paese ed è stato salvato dal Partito Democratico".

Azione sta valutando di sostenere il bis di Roberto Gualtieri a Roma? "Non abbiamo deciso di sostenere Gualtieri e, questo deve essere chiar,o noi siamo stati all'opposizione di Gualtieri. Abbiamo avviato un dialogo Gualtieri, ha recepito alcune cose che lui non voleva fare, ma che poi ha fatto. Come il termovalorizzatore che non era nel suo programma, era nel mio", ha affermato Calenda, aggiungendo: "Quindi alcune cose le ha fatte e su questo stiamo dialogando, non abbiamo deciso per quanto riguarda Roma".

"A Milano abbiamo detto chiaramente se c'è Calabresi ci pare un profilo moderato giusto siamo pronti a sostenerlo. Non sosterremo né Majorino" nè gli altri candidati. "A Bologna avremo un candidato terzo perché la gestione di Lepore non ci convince e su Torino siamo orientati a sostenere il rettore del Politecnico Saracco", ha detto ancora.

Noi sappiamo che dal 2016 i russi interferiscono regolarmente sia dal punto di vista dei nostri social e quindi di tutto il dibattito democratico. Ma anche fanno cyberattacchi che sono i due tipi, uno è quando si manifestano. Ma quelli più pericolosi sono quelli che hanno fatto nel corso degli anni per rompere, diciamo le difese e poi mettere degli spyware dormienti che non che non fanno niente finché non decidono di attivarli", ha affermato Calenda sottolineando: "La realtà è che noi su questo abbiamo investito poco. E quindi la possibilità di un grande cyberattacco a infrastrutture strategiche come distribuzione dell'acqua, energia eccetera è un rischio concreto. Quando si parla di investimenti in difesa e noi siamo all'aumento degli investimenti sulla difesa, si parla prima di tutto di un dominio che è quello digitale che contiene i nostri dati, le nostre pensioni, i nostri conti bancari, la nostra energia. E l'Italia è molto indietro".

"Propaganda russa che scorrazza sulle nostre televisioni? Alessandro Di Battista, D'Orsi fanno questo tutto il giorno e poi la Basile, Travaglio, Orsini", ha detto Calenda. "Poi sono due categorie, cioè chi proprio ci crede, come Barbero che dice 'io sono comunista a me l'Occidente fa schifo e secondo i russi ci hanno ragione'. Una cosa demenziale perché Putin è un dittatore fascista. Poi ci sono altri che vanno a Mosca, pagati dai russi, fanno i libri che hanno lo stesso titolo dei pezzi di propaganda russa, prendono le agenzie russe e le mettono sui loro giornali o le agenzie russe riprendono i loro pezzi, ad esempio regolarmente il Fatto Quotidiano e allora lì pensi che c'è qualcosa in più", ha quindi aggiunto.