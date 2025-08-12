Caldo torrido, oggi e domani 16 città da bollino rosso. Previsioni e temperature

(Adnkronos) - Resta alto il livello di allerta per l'afa in Italia. E saranno 16, su 27 monitorate, le città da bollino rosso anche alla vigilia di Ferragosto: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

La situazione attesa per domani, giovedì 14 agosto, secondo l'ultimo bollettino, diffuso dal ministero della Salute, che monitora i rischi delle ondate di calore, è esattamente sovrapponibile a quella già prevista per oggi, mercoledì 13 agosto, punto più alto finora dell'escalation delle temperature nel Paese. Completa il quadro il bollino arancione previsto sia oggi che per il 14 agosto per Trieste, i 4 bollini gialli ad Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo e i 6 bollini verdi concentrati quasi completamente al Sud: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

L'Italia supera il Nordafrica e continua a sudare sotto la canicola dell'anticiclone Caronte. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma numerosi picchi italiani più alti rispetto a quelli registrati in Marocco, Algeria e Tunisia. Almeno fino a sabato 16 il caldo italiano sarà caratterizzato da minime sui 25°C e massime sui 38-39°C: localmente i valori saranno più bassi, mentre in altre zone potranno raggiungere punte di 41-42°C, farà più caldo al Centro-Nord che al Sud.

Tra domenica 17 e mercoledì 20 è prevista una leggerissima flessione termica con minime sui 23-24°C e massime sui 35-36°C. In particolare oggi, mercoledì 13, al Nord ci sarà un caldo intenso con occasionali temporali di calore sui rilievi. Al Centro sole e caldo con isolati temporali pomeridiani sui rilievi e al Sud tanto sole e caldo. Domani al Nord sole e caldo intenso con temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro sole e caldo intenso con temporali di calore in montagna. E al Sud sole e caldo intenso con temporali su rilievi e zone vicine.

