Oristano

Servirà a organizzazione la gestione di eventuali emergenze

È stato firmato dal prefetto di Oristano Salvatore Angieri il piano provinciale di gestione delle emergenze per il rischio da incendi boschivi in vista dell’estate 2024.

Angieri ha sottolineato che l’aggiornamento del piano “si è reso necessario già dal mese di aprile caratterizzato da alte temperature e da forti venti che facilitano l’innesco di incendi”.

“La pianificazione di emergenza”, ha ricordato il prefetto, “è lo strumento necessario che consente di affrontare in sicurezza la stagione estiva in termini di organizzazione della risposta delle forze statali in caso di evento emergenziale”.

Il documento disciplina l’attività di coordinamento del prefetto nella lotta agli incendi, al fine di una più efficace attività di controllo del territorio.