Calcio: Giulini, 'niente paragoni con lo scudetto, ci manca un Gigi Riva' - Notizie

I tifosi postano la classifica del Cagliari sui social. O la inviano agli amici su Whatsapp.Quasi increduli: quarti a un punto di distanza dal terzetto di testa. E il pensiero va al Cagliari di Gigi Riva: "La stessa partenza di quella stagione magica 1969/70? - ha detto il presidente rossoblù Tommaso Giulini intervenendo alla trasmissione Rai Radio Anch'io Sport - Non scomoderei gli eroi dello scudetto. Abbiamo sicuramente iniziato bene questo campionato, c'è una grande compattezza come in quella squadra mitica, ma ovviamente ci manca un 'Gigi Riva'. Siamo felici di quanto fatto sin qui: sarà bello lavorare in questa lunga pausa di tre settimane posizionati nei primi posti della classifica".Un Cagliari rivelazione: al timone c'è un allenatore fatto in casa, Fabio Pisacane: "Ho la fortuna di conoscerlo da tanti anni, l'ho conosciuto prima da calciatore, prima di ogni cosa apprezzo le qualità dell'uomo. È una persona perbene e questa è la cosa più importante, ancora di più nel mondo del calcio. È arguto, astuto, sempre assetato di conoscenza. Si è fatto mattoncino dopo mattoncino in questi anni, prima con la Primavera, dove ha vinto la Coppa Italia di categoria, poi con la prima squadra. Francamente con lui mi aspettavo che, prima o poi, ci potesse essere un picco. In questo momento siamo entrati in una nuova fase, dovremo essere bravi a gestire la situazione.Siamo un gruppo compatto, umile. Spero riusciremo a far sognare a lungo i nostri tifosi o, perlomeno, a rimanere in una posizione di classifica che, come abbiamo sempre detto quest'anno, vorrebbe essere migliore di quella dell'anno scorso".Capocannoniere Maldini, Giulini aveva già provato a prenderlo per portarlo in Sardegna, ma non al Cagliari. "Lo seguivamo già da parecchi anni. Avevamo...

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