Cagliari per una settimana capitale mondiale del Brazilian Jiu-Jitsu - Notizie

Mille atleti a Cagliari per la Summer Week 2026 di Brazilian Jiu-Jitsu. Dal 15 al 21 settembre in programma l'undicesima edizione dell'evento internazionale: competizioni, seminari, formazione e spazio ai bambini. La Summer Week 2026, organizzata dalle associazioni ASD Atanor e ASD S'Animu, si svolge con il patrocinio della presidenza del consiglio dei ministri - ministro per lo Sport e i Giovani.L'undicesima edizione è stata presentata alla presenza di Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport, Tempo libero e Impiantistica sportiva del Comune di Cagliari, Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna e degli organizzatori Federico Gaviano, per ASD Atanor, e Daniele Pisu, per ASD S'Animu.La Fiera di Cagliari avrà un ruolo centrale nell'edizione 2026, mettendo a disposizione spazi in grado di accogliere i tatami, gli atleti, gli staff e il pubblico. Il programma comprende seminari tecnici, masterclass, allenamenti guidati, sessioni di sparring e open mat, offrendo ai partecipanti la possibilità di allenarsi con professionisti e maestri internazionali. Un'attenzione particolare sarà inoltre riservata alle nuove generazioni. L'edizione 2026 dedica una sezione dell'evento ai bambini, con attività pensate per avvicinare i più piccoli al Brazilian Jiu-Jitsu."Arrivare all'undicesima edizione con circa mille partecipanti è per noi un risultato particolarmente importante - sottolinea Gaviano per l'ASD Atanor -. Quest'anno lo è ancora di più perché il quadro internazionale è complesso: ci sono conflitti aperti in diverse parti del mondo e inevitabilmente questo può incidere sugli spostamenti e sulla partecipazione a una manifestazione internazionale". Mentre nella Sala Retablo veniva presentata l'undicesima edizione della manifestazione, nella sala accanto si celebrava il matrimonio tra una brasiliana di 38 anni, arrivata a Cagliari tanti anni fa proprio per partecipare alla Summer Week, e un sardo di 32 anni.L'assessore Macciotta ha sottolineato che "emergono tutti...

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