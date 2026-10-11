Cagliari-Juve 1-1, Kolo Muani risponde a Maldini: i bianconeri agganciano il Como al sesto posto
(Adnkronos) - Finisce 1-1 tra Cagliari e Juventus nel posticipo della sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus, i rossoblù passano in vantaggio al 20’ con Maldini (quarto gol consecutivo in campionato), ma all’81’ Kolo Muani ristabilisce la parità con il suo primo centro in A in questa seconda esperienza bianconera. Per la squadra di Spalletti finisce con un rammarico, dopo la traversa dell'attaccante francese da due passi all'85, che avrebbe potuto regalare tre punti pesanti in ottica classifica.
Un punto prezioso per il Cagliari di Fabio Pisacane, che consolida il quarto posto a 13 punti e continua a sognare. Juve sesta a quota 11 insieme al Como, a cinque lunghezze da Inter e Lazio.
Nella prossima giornata di Serie A, la Juve ospiterà la Lazio allo Stadium, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Cagliari scenderà invece in campo lunedì 19 ottobre contro il Monza, alle 18:30.
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