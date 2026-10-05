Cagliari, il Villaggio di Natale sarà in Piazza del Carmine - Notizie

"La volontà dell'Amministrazione è quella di adoperarsi perché tutti coloro che si sono allontanati, per un motivo o per un altro, possano tornare nel centro storico. Ed ecco perché, accanto alle tradizionali casette di Piazza Yenne e del Corso Vittorio Emanuele II, realizzeremo un Villaggio di Natale in Piazza del Carmine". Non ha dubbi l'assessore alle Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra che, nell'anticipare nella Sala Retablo del Municipio il quadro temporale delle attività di Natale giunte alla decima edizione, ha scommesso sulla qualità dell'offerta di Piazza del Carmine, pronta a mettere in mostra tutta la sua bellezza. "Sta pian piano tornando ad un livello di sicurezza ottimale e noi puntiamo molto sulla valenza che questo luogo ha nell'ospitare tanti tipi di attività".A ricominciare proprio dalle iniziative legate al Natale con un mese di animazione e proposte commerciali oltre che di somministrazione di alimenti e bevande.Il calendario degli appuntamenti verrà diffuso nelle prossime settimana ma intanto l'amministrazione si è mossa con largo anticipo definendo le location nelle quali si concentreranno gli eventi principali del Natale.Con un'offerta "potenziata" rispetto alle precedenti edizioni, il centro cittadino si animerà dei colori natalizi a partire dal 1 dicembre e fino al giorno dell'Epifania con 40 casette posizionate tra Piazza Yenne e il Corso Vittorio Emanuele II, altre 40 su un lato della Piazza del Carmine, affiancate, sull'altro lato, da una pista di pattinaggio, un area giochi e uno spazio per la somministrazione di cibi e alimenti.L'organizzazione sarà curata dal Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Yenne che si è aggiudicato il relativo affidamento triennale (fino al 2028). Ma non sono voluti mancare altri due protagonisti importanti nello scenario delle festività. Sia il Ctm...

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