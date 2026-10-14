Cagliari, 13enne abortisce e racconta di essere stata stuprata: arrestato il padre
(Adnkronos) - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un uomo residente nell'hinterland cagliaritano ritenuto responsabile di violenza sessuale. L'episodio risalirebbe all'autunno scorso quando una ragazza tredicenne si è presentata in ospedale riferendo di essere stata violentata in circostanze poco chiare.
La ragazza avrebbe quindi abortito. Immediatamente i medici hanno avvisato le forze dell'ordine e la Procura del capoluogo che ha disposto il sequestro e l'esame del Dna sul feto. Ieri la svolta con l'ordine di custodia cautelare per il padre della bambina.
Sulla vicenda c'è il massimo riserbo dell'Autorità inquirente.
📰 Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a: info@sardanews.it