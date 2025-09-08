(Adnkronos) - Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un'altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.
