Cade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne

(Adnkronos) - Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un'altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.

