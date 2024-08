"Caccia alla Foto", divertimento e cultura nelle vie di Oristano

Posted By: Agosto 25, 2024

In occasione delle notti bianche abbinate alla manifestazione Shopping sotto le stelle, il Centro di Documentazione della Sartiglia in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale, organizza la manifestazione “Caccia alla foto”, una caccia al tesoro con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del centro storico di Oristano. “Sarà una caccia al tesoro insolita: i partecipanti attraverso dei particolari fotografici, dovranno riconoscere alcuni dei luoghi più caratteristici della città – spiega l’assessore alla Cultura Luca Faedda -. Ci saranno anche sorprese e imprevisti utili a rendere l’impresa più complicata di quanto ci si possa aspettare. La squadra che finirà il percorso nel minor tempo possibile riceverà un premio”. L’appuntamento al Centro di Documentazione e Studio della Sartiglia, in via Eleonora 15, è

