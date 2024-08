Cabras premia i talenti con "Stelle del Sinis"

La notte di San Lorenzo di sabato 10 agosto a Cabras sarà animata dalla prima edizione di un nuovo format ideato dall’assessorato al Turismo e Spettacolo, Stelle del Sinis, il concorso canoro aperto alle nuove voci, alla scoperta dei talenti del canto. Presentato nel mese di aprile, alla vigilia delle iscrizioni al concorso, l’evento intende presentarsi come uno spettacolo coinvolgente, rivolto agli amanti della canzone. Sono più di venti i solisti che si sfideranno a suon di note con pezzi famosi o inediti e, come nel più famoso contest televisivo, i giudici professionisti valuteranno le performance sulla base dell’intonazione, interpretazione, scelta e adeguatezza del pezzo alla propria vocalità. Per gli inediti sarà valutato anche il testo della canzone. A fine serata, durante la notte delle Stelle di San Lorenzo, sarà proclamata la Stella del Sinis, in due categorie, quella dei giovani e quella degli adulti. Gli appuntamenti dell’estate cabrarese entrano dunque nel vivo delle festività agostane e continuano ad accompagnare il pubblico locale e i visitatori nelle calde sere d’estate. Non solo il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie