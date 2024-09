Cabras celebra lo Sport con boxe, fitness e danza in piazza Stagno

Gli eventi dell’estate cabrarese proseguono per tutto il mese di settembre. Dopo il Festival della bottarga, che celebra le bontà del territorio dalla laguna ai prodotti delle assolate terre del Sinis, nella piazza Stagno, sabato 21 settembre, sarà tempo di Sport. L’assessorato agli Spettacoli e allo Sport ha in programma un intero evento di promozione sportiva, Un Mondo di Sport, organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani Cabras, che vedrà protagoniste tutte le società sportive che operano nel territorio, con spazi dedicati per avviare la campagna iscrizioni 2024-2025. Fitness, calcio, basket, canoa, danza, arti marziali, tennis. Dalle ore 16, dopo la presentazione delle varie società partecipanti, ci si potrà mettere alla prova con ogni attività per scegliere quella più giusta per tenersi in forma durante l’anno. L’evento sarà un momento importante anche per il mondo della boxe, con Boxe in laguna, a partire dalle ore 19, il torneo di Boxe organizzato in collaborazione con l’Asd Corner Gym Boxe di Oristano. Sul

