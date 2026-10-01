(Adnkronos) - "Questa mattina è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". Lo ha annunciato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della presentazione dei campionati della nuova stagione della pallanuoto maschile e femminile, sulla convocazione della prossima giunta sul commissariamento della Figc per il caso tesseramento del presidente Giovanni Malagò. "Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni -ha sottolineato Buonfiglio-. Manderemo i pareri a tutti i componenti di Giunta e del Consiglio Nazionale con la documentazione dei nostri giuristi. Faremo sì che la Giunta non possa assumere atteggiamenti personalistici andando al di fuori dell'ambito in cui dobbiamo decidere".

"Noi siamo chiamati a decidere senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare e questi 4 pareri sono granitici. Presenterò una relazione e saranno inviati i pareri affinché nessuno possa dire di non essere stato informato per tempo. Non ho dubbi sul senso di responsabilità e di appartenenza al mondo sportivo. È necessario ripristinare l'etica e il rispetto delle regole, abbiamo questo dovere perché ci riempiamo la bocca di questi valori, ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli", ha concluso Buonfiglio.