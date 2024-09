Brutto incidente sulla strada di Paulilatino, un ferito

Questa mattina, intorno alle 8:30, un incidente ha provocato il blocco della circolazione lungo la statale 131, all’altezza della discesa di Santa Cristina, nei pressi di Paulilatino. Un autocarro, per cause ancora da accertare, si è ribaltato al chilometro 114, creando notevoli disagi al traffico in direzione di Cagliari. L’autista del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118-Areus. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale dell’Anas, che hanno provveduto a bloccare la circolazione e a deviare il traffico su percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi. I vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e ripristinare la normale viabilità. L’incidente ha provocato lunghe file di veicoli in direzione Cagliari, con notevoli ritardi per i pendolari e i mezzi pesanti che percorrono quotidianamente la strada statale 131. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire la riapertura in sicurezza della strada nel più breve tempo possibile.

