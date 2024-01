Nurachi

La vittima è finita al pronto soccorso

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano e della stazione di Riola Sardo per una brutale rapina avvenuta ieri intorno alle 13 a Nurachi.

È accusato di essere entrato a casa di un conoscente per chiedergli del denaro e di averlo poi colpito alle braccia e al torace con una sbarra di ferro, prima di fuggire con un telefono cellulare e una bicicletta.

La vittima della rapina, che aveva chiesto aiuto con una telefonata al 112, è stata accompagnata al pronto soccorso del San Martino e curata per contusioni che guariranno in una decina di giorni.

In base al racconto fatto dal rapinato, la Centrale operativa dei carabinieri di Oristano aveva potuto fornire alle pattuglie una precisa descrizione della persona da cercare.

Il ragazzo in fuga – già coinvolto in altre vicende giudiziarie – è stato intercettato dai carabinieri ieri pomeriggio in via Cagliari, a Oristano: pedalava sulla bicicletta di cui si era impossessato. Dopo averla abbandonata ha cercato di fuggire a peidi, ma al termine di un breve inseguimento nel traffico cittadino è stato bloccato, identificato e dichiarato in arresto.

Per ora gli sono stati contestati i reati di rapina aggravata, violazione di domicilio e lesioni personali. Adesso è nel carcere di Massama, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.

Nel corso della prima perquisizione, oltre al telefono cellulare preso a Nurachi, è stato trovato addosso al ragazzo mezzo grammo di marijuana: sarà segnalato al prefetto per la detenzione di stupefacente ad uso personale.

Venerdì, 19 gennaio 2024