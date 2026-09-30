(Adnkronos) - Il primo ministro britannico, Andy Burnham, ha annunciato che presenterà al Paese "diverse opzioni" sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. "La Brexit ha fatto più male che bene. Dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna", ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.

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In quello che è stato il suo primo discorso da leader, Burnham ha sottolineato la necessità di definire un rapporto di lungo periodo con l'Unione Europea, che resta il principale mercato del Regno Unito. "Non potremo garantire alla Gran Bretagna il percorso chiaro di cui ha bisogno per affrontare il resto di questo secolo finché non avremo definito un rapporto di lungo periodo con quello che resta il nostro principale mercato", ha detto, promettendo di presentare le sue proposte per il "rapporto di lungo periodo del Regno Unito con i nostri partner europei".

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"Vorrei vedere la Gran Bretagna rientrare nell'Ue nel corso della mia vita" aggiunge in un'intervista alla Bbc, pur sottolineando che un ritorno nell'Unione non è necessariamente l'obiettivo immediato.

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito il possibile ritorno ''un'ottima notizia e un'ottima decisione". "La Brexit è la più grande bugia degli ultimi 30 anni", ha proseguito il capo dell'Eliseo, aggiungendo che il Regno Unito sarebbe il ''benvenuto'' se rientrasse a far parte dell'Unione europea.

''Chi diceva 'Saremo più ricchi', dieci anni dopo si ritrova con otto punti percentuali di Pil in meno. 'Risolveremo il problema dell'immigrazione', ora è più complicato di prima". E, conclude, "vinceremo anche sulla questione del commercio internazionale'".